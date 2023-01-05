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Канчельскис: сборная России купила все игры на ЧМ-2018. Нас тянули за уши, со временем эта пена выйдет наружу

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Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис заявил, что Россия покупала игры на домашнем чемпионате мира.
Фото: РИА Новости
"Черчесова стоило поддержать после выхода в четвертьфинал ЧМ-2018? За что? За то, что купили всё на чемпионате мира? Все игры купили. Вы что, не знаете об этом? Мы играли домашний чемпионат мира. То же самое, как Корея и Япония, когда убивали итальянцев. На ЧМ нас за уши тянули. Поверьте, со временем эта пена выйдет наружу", - приводит слова Канчельскиса "Матч ТВ".

Напомним, сборная России вышла в четвертьфинал на ЧМ-2018. На групповом этапе команда Станислава Черчесова обыграла Саудовскую Аравию (5:0) и Египет (3:1) и уступила Уругваю (0:3). В плей-офф сборная России выбила Испанию (1:1, 3:4 в серии пенальти) и вылетела от Хорватии (2:2, 3:4). До домашнего чемпионата мира сборная России ни разу не выходила из группы на мундиалях.

Сборная России должна была сыграть в стыковых матчах за право пробиться на ЧМ-2022, но встреча с Польшей была отменена из-за отстранения, которое на россиян наложили ФИФА и УЕФА.


Канчельскис Сборная России
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