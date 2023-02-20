- "Спартак", конечно, фаворит в кубковом матче с "Локомотивом", тут даже никаких сомнений быть не может. Красно-белые очень неплохо выглядели на Зимнем кубке РПЛ. Плюс психологическое состояние у "Спартака" лучше, чем у "железнодорожников", и турнирное положение обязывает проходить "Локомотив". Да, плей-офф Кубка России состоит из двух матчей, но сюрпризов никаких не будет, и "Спартак" легко пройдет дальше, - передает слова Шмарова Metaratings.ru.
22 и 27 февраля по календарю Кубка России должны состояться матчи 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) между московскими "Локомотивом" и "Спартаком", первая игра запланирована на домашнем стадионе "железнодорожников" "РЖД Арене". В то же время существует риск переноса первой игры на резервную дату 7-9 марта из-за прогнозируемых в Москве 22 февраля сильных морозов. В турнирной таблице Российской премьер-лиги "Спартак" занимает второе место (36 очков в 17 матчах), "Локомотив" - 14 место (13 очков в 17 матчах).
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Матч Кубка России "Локомотив" - "Спартак" может быть перенесен на март из-за морозов
Шмаров: сюрпризов никаких не будет, "Спартак" легко пройдет "Локомотив" в четвертьфинале Кубка
Экс-нападающий "Спартака" Валерий Шмаров дал прогноз на противостояние красно-белых с "Локомотивом" в 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России.
Фото: РФС