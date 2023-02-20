"Может ли температура -15 и снег как-то сказаться на игре и мотивации? Не думаю, что мороз и снег могут повлиять на игру Бальде. Он готов проявить себя и в таких погодных условиях", - цитирует Пасторелло Metaratings.
В августе прошлого года Кейта Бальде на правах свободного агента заключил контракт с московским "Спартаком". Его соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2025 года. Однако сенегалец почти не выступал за "красно-белых", сыграв меньше тайма в 1 официальном матче. 27-летний футболист отбывал дисквалификацию по допинговому делу еще со времен выступления за итальянский "Кальяри" до декабря 2022 года.
"Спартак" возобновит сезон матчем 1/4 Кубка России против "Локомотива". Первая игра четвертьфинала состоится на "РЖД Арене" 22 февраля в 20:00 по московскому времени, однако существует риск переноса матча на март из-за прогнозируемых в Москве сильных морозов.
Агент Бальде: может ли температура -15 сказаться на его игре? Он готов проявить себя и в таких погодных условиях
Агент нападающего московского "Спартака" Кейта Бальде Фредерико Пасторелло рассказал, будет ли его клиент готов к суровым погодным условиям в день матча Кубка России.
Фото: ФК "Спартак"