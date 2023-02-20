- Мне понравилось предложение клуба. Был интерес от клубов Италии и Испании, но предложение "Динамо" было лучшим, - приводит комментарий Маричаля "Матч ТВ".
Уругвайский центральный защитник Николас Маричаль перебрался в "Динамо" летом 2022 года, подписав контракт с москвичами до конца июня 2027 года. Ориентировочная сумма компенсации за трансфер составила 4 млн евро. С того момента уругваец провел за столичный коллектив 11 встреч – 8 в РПЛ и 3 в Кубке России. В марте Маричалю исполнится 22 года.
"Динамо" проведет свой первый поединок после рестарта российского футбольного сезона против "Крыльев Советов" в рамках Кубка России. В РПЛ в 18 туре москвичи также сыграют свой первый матч с самарцами.
Маричаль: мной интересовались клубы из Италии и Испании, но предложение "Динамо" было лучшим
Уругвайский футболист "Динамо" Николас Маричаль высказался по поводу перехода в московский клуб.
Фото: ФК "Динамо"