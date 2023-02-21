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Смородская: оценила бы зимнюю трансферную кампанию "Локомотива" на тройку

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Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская оценила трансферную кампанию своего бывшего клуба.
Фото: ФК "Локомотив"
- Зимней трансферной кампании "Локомотива" поставила бы тройку. Я не вижу никаких заслуг клуба в этом, - приводит мнение Смородской "РБ Спорт".

В это зимнее дозаявочное окно "Локомотив" осуществил переходы 6 новых футболистов. Руководство столичного коллектива подписало договоры с 34-летними экс-зенитовцами Артемом Дзюбой, который является лучшим голеадором в истории РПЛ, и Игорем Смольниковым. Также стан москвичей пополнили два воспитанника школы "Чертаново", которые осеннюю часть сезона провели в "Крыльях Советов", Сергей Пиняев и Максим Глушенков и голкипер "Химок" Илья Лантратов. В клуб приехал легионер - аргентинский центральный защитник Херман Конти. В деле новичков можно будет увидеть уже завтра, 22 февраля, в кубковом матче против "Спартака".


Смородская Локомотив Дзюба Смольников Пиняев
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