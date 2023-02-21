- Каждый раз, когда мы играем с «Зенитом», я полностью заряжен. Это мои любимые матчи, потому что у них классная команда. В матчах с "Зенитом" ты чувствуешь, что такое настоящий футбол, -приводит слова Бериши "Чемпионат".
31-летний нападающий из Косово Бернард Бериша защищает цвета "Ахмата" с зимы 2017 года. Ранее футболист играл за другой клуб из России - "Анжи". Всего в РПЛ Бернард 156 игр. В активе Бериши 21 гол и 16 голевых передач. В этом сезоне у нападающего 3+1 по системе гол плюс пас в 14 встречах российского первенства. В текущем сезоне "Ахмат" смог отобрать у действующего чемпиона и лидера нынешнего розыгрыша РПЛ "Зенита" 4 очка, сыграв вничью дома (0:0) и выиграв на выезде (2:1).
Бериша: матчи с "Зенитом" являются моими любимыми. С петербуржцами ты чувствуешь, что такое настоящий футбол
Нападающий "Ахмата" из Косово Бернард Бериша высказался о матчах против "Зенита".
Фото: ФК "Ахмат"