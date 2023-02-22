- Я назову Адамова из "Урала". Думал, что мне будет легко против него, но на деле вышло не так. Арсен очень быстро спрогрессировал, мне было очень тяжело. Неожиданный выбор? Понимаешь, когда ты играешь против Фернандеса, Чорлуки и других подобных игроков, тебе это легче дается. Ты сфокусирован на игре на 100%, понимаешь, что тебя ждет, готовишься к матчу за неделю до него. А от такого молодого игрока, как Адамов, такого не ожидаешь, - передает слова Бериши "Чемпионат".
31-летний левый нападающий "Ахмата" и сборной Косово Бернард Бериша выступает за клуб из Грозного в течение шести лет - с января 2017 года, до этого один год футбоист провел в махачкалинском "Анжи".
23-летний правый защитник Арсен Адамов является воспитанником клубной системы "Ахмата", с августа 2020 года по январь 2021 года выступал за первую команду грозненцев. Далее игрок перешел за 55 тысяч евро в екатеринбургский "Урал", откуда в январе 2022 года был выкуплен за 5 миллионов евро петербургским "Зенитом". В текущем сезоне на счету Адамова 7 матчей во всех турнирах за сине-бело-голубых и 1 результативный пас.
Бериша: тяжелее всего за шесть лет игры в РПЛ мне было против Адамова из "Урала"
Нападающий "Ахмата" Бернард Бериша рассказал, против какого защитника ему было тяжелее всего играть за шесть лет выступлений в РПЛ.
Фото: ФК "Урал"