"Вот если убрать шесть-семь иностранцев и купить обычных русских, по-другому бы начали говорить. Питерский клуб займет третье-четвертое место в РПЛ, и потом заговорили бы. Здесь нет ничего удивительного", - цитирует Мостового Sport24.
"Зенит" ушел на зимний перерыв в качестве лидера РПЛ. Команда Сергея Семака набрала 42 очка в стартовых 17 турах и опережает "Спартак", идущий на втором месте, на шесть очков. Сине-бело-голубые впервые в этом году сыграют официальный матч в субботу, 25 февраля. Соперником "Зенита" будет ульяновская "Волга" в четвертьфинале Пути регионов Кубка России.
Мостовой: если убрать 6-7 иностранцев и купить русских, "Зенит" займет 3-4 место в РПЛ
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о том, что произойдет с "Зенитом", если команда лишится большей части легионеров.
Фото: ТАСС