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Агент Тюкавина: Константин заслуживает большего, чем роль "джокера"

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Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы Константина Тюкавина, высказался о роли форварда в "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
"На сборах Костя был лучшим бомбардиром. Есть тренер, который это решает. Есть "Динамо", перед которым мы обязаны выполнять контрактные обязательства. К нам какие вопросы могут быть? Константина устраивает роль "джокера"? Я думаю, он заслуживает большего", - приводит слова Сафонова "Спорт День за Днем".

Напомним, сегодня "Динамо" проиграло "Крыльям Советов" в первом матче четвертьфинала Кубка России (1:2). Единственный гол в составе бело-голубых забил Константин Тюкавин, вышедший со скамейки во втором тайме встречи.

В нынешнем сезоне Тюкавин провел 23 матча, в которых забил 6 мячей и отдал 3 результативные передачи.


Тюкавин Динамо
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