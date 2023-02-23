"На сборах Костя был лучшим бомбардиром. Есть тренер, который это решает. Есть "Динамо", перед которым мы обязаны выполнять контрактные обязательства. К нам какие вопросы могут быть? Константина устраивает роль "джокера"? Я думаю, он заслуживает большего", - приводит слова Сафонова "Спорт День за Днем".
Напомним, сегодня "Динамо" проиграло "Крыльям Советов" в первом матче четвертьфинала Кубка России (1:2). Единственный гол в составе бело-голубых забил Константин Тюкавин, вышедший со скамейки во втором тайме встречи.
В нынешнем сезоне Тюкавин провел 23 матча, в которых забил 6 мячей и отдал 3 результативные передачи.
Агент Тюкавина: Константин заслуживает большего, чем роль "джокера"
Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы Константина Тюкавина, высказался о роли форварда в "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"