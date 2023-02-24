"Очень рад и счастлив получить гражданство России — страны, которая прекрасно приняла меня, мою семью и за несколько лет стала настоящим домом. Буду делать все, что в моих силах, чтобы радовать россиян своей игрой. Большое спасибо", - приводит слова Малкома "СЭ".
Напомним, сегодня стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства бразильским легионерам "Зенита": Клаудиньо и Малкому.
В нынешнем сезоне в активе Малкома 17 матчей, в которых он забил 12 мячей и отдал 5 результативных передач. Он выступает за "Зенит" с 2019 года, когда сине-бело-голубые заплатили за него 40 млн евро "Барселоне".
Малком - о получении гражданства: Россия стала для меня настоящим домом
Форвард "Зенита" Малком прокомментировал получение российского гражданства.
Фото: ФК "Зенит"