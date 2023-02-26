Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Акрон
2 - 0 2 0
ТорпедоЗавершен
Уфа
0 - 1 0 1
Ахмат1 тайм
П1 11.17X 4.66П2 1.25

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Тоттенхэм
16:30
ЧелсиНе начат
П1 2.85X 3.3П2 2.75

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Атлетик
16:00
ЖиронаНе начат
П1 1.69X 3.9П2 5.2
Сельта
18:15
ВальядолидНе начат
П1 1.71X 3.9П2 5
Альмерия
20:30
БарселонаНе начат
П1 6.6X 4.9П2 1.46
Севилья
23:00
ОсасунаНе начат
П1 1.83X 3.55П2 4.7

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Болонья
0 - 0 0 0
Интер1 тайм
П1 5.1X 2.7П2 2.08
Салернитана
17:00
МонцаНе начат
П1 3.55X 3.35П2 2.18
Удинезе
20:00
СпецияНе начат
П1 1.78X 3.75П2 4.7
Милан
22:45
АталантаНе начат
П1 2.24X 3.45П2 3.5

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фрайбург
17:30
БайерНе начат
П1 2.35X 3.5П2 3.05
Бавария
19:30
УнионНе начат
П1 1.44X 4.9П2 7.2

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лорьян
0 - 0 0 0
Осер1 тайм
П1 2.36X 3.1П2 3.3
Клермон
17:00
СтрасбурНе начат
П1 2.8X 3П2 2.9
Аяччо
17:00
ТруаНе начат
П1 2.19X 3.15П2 3.75
Реймс
17:00
ТулузаНе начат
П1 2.17X 3.5П2 3.4
Нант
17:00
РеннНе начат
П1 3.4X 3.2П2 2.31
Монако
19:05
НиццаНе начат
П1 2.08X 3.55П2 3.6
Марсель
22:45
ПСЖНе начат
П1 2.75X 3.55П2 2.65

Кубок Английской лиги

Новости
Манчестер Юнайтед
19:30
НьюкаслНе начат
П1 2.29X 3.5П2 3.35
Реклама лига ставок Сделать ставку

Семин: Дзюба должен подстроиться под "Локомотив", а не команда под Артема

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-наставник "Локомотива" Юрий Семин высказался по поводу игры Артема Дзюбы за "железнодорожников".
Фото: РИА Новости
- Я здесь согласен с тренером "Локомотива" [Михаилом Галактионовым] в том, что Дзюба должен подстроиться под команду, а не команда под Дзюбу. Один Дзюба вопросы не решает, вопросы решает команда, - приводит мнение Семина Газета.ru.

Артем Дзюба перебрался в "Локомотив" в феврале этого года, подписав договор сроком до конца нынешнего сезона. На данный момент Артем провел за столичный коллектив 1 поединок в рамках Кубка России против своего родного клуба – "Спартака" (0:1). В матче против команды Гильермо Абаскаля Дзюба имел два голевых шанса, но не смог их реализовать. Несмотря на это, бывший игрок "Зенита" все равно получил приз лучшего игрока матча.

"Локомотив" по итогам осенней части сезона располагается на 14 месте. В ноябре красно-зеленые назначили нового наставника им стал Михаил Галактионов. Своей первый матч в рамках российского первенства россиянин проведет против "Ростова" в 18-м туре. В этом матче Дзюба, который является лучшим бомбардиром РПЛ, встретится со своим бывшим тренером Валерием Карпиным.


Дзюба Локомотив Семин
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Гендиректор "Акрона" Власов - о будущем сопернике в Кубке России: любой команде рады, "Спартаку" – особенно
Mundo Deportivo: Рафинья получил травму, пнув холодильник с напитками после замены в матче с "МЮ"
Семин: Дзюба должен подстроиться под "Локомотив", а не команда под Артема 1
Агент: пока не знаю, сможет ли Миранчук сыграть с Ираном
"Торпедо" проиграло "Акрону" и вылетело из Кубка России 5
Малафеев: брошенный банан — это средневековье, полный идиотизм
Агаларов и Бериша - в основе "Ахмата" на матч Кубка России против "Уфы"
"РБ Спорт": "Краснодар" продлил контракт с Черниковым до 2026 года
Украинский защитник ФК "Львов" Дитятьев снял флаг России с флагштока у отеля в Турции и выбросил 13
23 марта состоится товарищеский матч между Россией и Ираном в Тегеране 6
Мелкадзе: Нобоа выглядит моложе, чем я. Кристиан может играть до 45 лет
Караваев – о победе над "Волгой": несмотря на то, что выиграли 3:0, не скажу, что в Ульяновске было просто
Ан. Мостовой - о Малкоме и Клаудиньо в сборной России: я в клубе от них устал, если еще и в сборной их видеть, то вообще 2
Защитник "МЮ" Лисандро Мартинес: иногда я хочу убивать, но нужно себя контролировать 1
Чернов – об игре против Дзюбы: игрок такого качества не может растерять форму за четыре месяца