- Я здесь согласен с тренером "Локомотива" [Михаилом Галактионовым] в том, что Дзюба должен подстроиться под команду, а не команда под Дзюбу. Один Дзюба вопросы не решает, вопросы решает команда, - приводит мнение Семина Газета.ru.
Артем Дзюба перебрался в "Локомотив" в феврале этого года, подписав договор сроком до конца нынешнего сезона. На данный момент Артем провел за столичный коллектив 1 поединок в рамках Кубка России против своего родного клуба – "Спартака" (0:1). В матче против команды Гильермо Абаскаля Дзюба имел два голевых шанса, но не смог их реализовать. Несмотря на это, бывший игрок "Зенита" все равно получил приз лучшего игрока матча.
"Локомотив" по итогам осенней части сезона располагается на 14 месте. В ноябре красно-зеленые назначили нового наставника им стал Михаил Галактионов. Своей первый матч в рамках российского первенства россиянин проведет против "Ростова" в 18-м туре. В этом матче Дзюба, который является лучшим бомбардиром РПЛ, встретится со своим бывшим тренером Валерием Карпиным.
Семин: Дзюба должен подстроиться под "Локомотив", а не команда под Артема
Экс-наставник "Локомотива" Юрий Семин высказался по поводу игры Артема Дзюбы за "железнодорожников".
Фото: РИА Новости