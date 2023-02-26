- Непростая игра, погодные условия тоже. Поле — очень вязкое. Всегда есть определенные трудности, когда ты работаешь на сборе в теплой стране, а потом прилетаешь играть в минусовую температуру. – приводит мнение Кержакова "Матч ТВ".
"Зенит" гостил в Ульяновске в рамках Кубка России, где вчера играл с местной "Волгой". Команды Сергея Семака сумела разгромить местный коллектив и выйти в следующий раунд турнира. Российский голкипер петербуржцев Михаил Кержаков вышел на поле стадиона "Труд" с первых минут и отыграл все встречу. Большую часть матча воспитанник "Зенита" провел без работы. Но на 47-й минуте Кержаков смог отразить дальний выстрел защитника волжан Чингиза Магомадова. Отметим, что ранее другой зенитовец Зелимхан Бакаев похвалил поле стадиона "Труд".
М.Кержаков – о победе над "Волгой": непростая игра, погодные условия тоже. Поле — очень вязкое
Голкипер "Зенита" Михаил Кержаков поделился мыслями по поводу кубкового матча против ульяновской "Волги" (3:0).
Фото: ФК "Зенит"