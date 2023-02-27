Юран: нынешняя молодежь разбалованная. Игрок еще не заиграл нормально, а жизнь уже удалась – красивая машина, квартира

– Нынешнее молодое поколение российских футболистов разбалованное – игрок еще не заиграл нормально, а жизнь уже удалась – красивая машина, квартира. Я не против, чтобы они зарабатывали, но цена должна соответствовать качеству. Ты сначала отдайся футболу, и он обязательно тебя вознаградит. Сейчас мышление у них такое, что их надо сразу вознаградить, а они еще подумают, надо ли себя отдавать игре. Только начал футболист более-менее играть — про него сразу говорят, что звезда, и дают бешеные контракты. А на самом деле он даже не тянет на хороший контракт и через год спускается в Первую Лигу. Это жизненный пример!
В России футболистам дают возможность почувствовать себя королями, и они начинают думать: "Ну все, жизнь удалась!" Это не так! Ничего еще не удалось. Из-за этого многие и не могут заиграть. Деньги влияют на подсознание человека в негативную сторону. И в итоге у них карьера заканчивается, не успев начаться, – цитирует Юрана "РБ Спорт".
Сергей Юран находится на бирже труда с лета прошлого года. 9 августа "Химки" анонсировали отставку 53-летнего специалиста, несмотря на неплохие результаты подмосковной команды на старте сезона. После ухода Юрана с поста главного тренера подмосковный клуб спикировал в подвал турнирной таблицы. После 17-ти сыгранных туров химчане под руководством Спартака Гогниева занимают предпоследнюю, пятнадцатую строчку в РПЛ. Пытаясь спасти сезон, аутсайдер подписал сразу 12 новых футболистов в зимней паузе.
В начале марта возобновится розыгрыш чемпионата России. За 13 туров до окончания сезона "Зенит" уверенно возглавляет таблицу. На счету команды Сергея Семака 42 очка. Опережение ближайших конкурентов - "Спартака" и "Ростова" - составляет соответственно шесть и семь очков. Борьбу за медали поведут ЦСКА и "Динамо", которые делят между собой четвертую строчку. Отставание московских клубов от сине-бело-голубых составляет 13 баллов.
Юран: нынешняя молодежь разбалованная. Игрок еще не заиграл нормально, а жизнь уже удалась – красивая машина, квартира
Экс-главный тренер "Химок" Сергей Юран поделился мыслями о проблемах подготовки молодых футболистов.
Фото: ФК "Химки"