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Гончаренко – о победе над "Ростовом": один момент мог решить исход матча. Ничто не предвещало пенальти в наши ворота

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Главный тренер екатеринбургского "Урала" Виктор Гончаренко объяснил победу на последних минутах ответного матча 1/4 финала Кубка России над "Ростовом" (2:1).
Фото: ФК "Урал"
– Я бы не сказал, что победа была больше нужна "Уралу". "Ростов" хотел выиграть, они приложили все усилия, играли две команды на максимуме. Нам очень хотелось пройти дальше, делать шаги в развитии.

Когда нет системного навыка к победам, начинаешь прижиматься, терять мяч в простых ситуациях, сложно выйти в атаку, что и происходило. Как только мы пропустили, счет сравнялся, нашли в себе силы и отодвинули игру на половину поля соперника.

Доля случая, один момент мог решить исход матча. Ничто не предвещало, что будет пенальти в наши ворота. Комличенко как всегда хорошо подставился, потом качели пошли. Надо верить до конца, – приводит слова Гончаренко "Матч ТВ".

27 февраля екатеринбургский "Урал" на своем поле нанес минимальное поражение "Ростову" в ответной встрече 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России и пробился в полуфинал. Встреча прошла на стадионе "Екатеринбург Арена" и завершилась со счетом 2:1 (1:0) в пользу хозяев. В первом матче в Ростове-на-Дону соперники не выявили сильнейшего (1:1). Таким образом, по сумме двух встреч в полуфинал Кубка страны вышел "Урал". Команда Валерия Карпина продолжит борьбу за трофей в нижней сетке турнира.

На 27-й минуте Андрей Егорычев вывел уральскую команду вперед. Полузащитник навесил в штрафную. Мяч не коснулся никого из игроков и залетел в ворота после грубой ошибки голкипера "Ростова" Сергея Песьякова - 1:0. На 82-й минуте Максим Осипенко сравнял счет - 1:1. Победу хозяевам принес точный удар Рая Влута на 88-й минуте - 2:1.


Урал Ростов Гончаренко Кубок России
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