Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Краснодар
19:30
ЦСКАНе начат
П1 3.1X 3.5П2 2.42

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кремонезе
20:30
РомаНе начат
П1 5X 3.45П2 1.82
Ювентус
22:45
ТориноНе начат
П1 1.81X 3.4П2 5.2
Реклама лига ставок Сделать ставку

Салихова: "Зенит" считает себя самым популярным клубом? Они живут в другой реальности

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Супруга экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова поделилась мыслями по поводу популярности "Зенита".
Фото: Globall Look Press
- "Зенит" считает себя самым популярным клубом? Фиг с ними. Они живут в другой реальности, - приводит слова Салиховой "РБ Спорт".

В 2016 году ВЦИОМ провел исследование, в ходе которого выяснилось, что "Зенит" возглавляет рейтинг российских клубов по популярности. При этом через год компания "Яндекс" сообщила о том, что по количеству запросов в поисковой системе самым популярным клубом стал "Спартак". По данным аналитической компании Tiburon Research, петербуржцы также опережают москвичей по популярности. Ранее Андрей Аршавин заявил, что считает "Зенит" популярнее "Спартака"

В текущем сезоне "Зенит" и "Спартак" занимают два первых места. Команда Гильермо Абаскаля отстает от подопечных Сергея Семака на 6 очков. Коллектив из Санкт-Петербурга является действующим чемпионом и победителем последних 4 розыгрышей РПЛ.


Зенит Спартак Салихова
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 17
  • Нравится
  • +5
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Английский журналист: хорошо, что переход Захаряна в "Челси" не состоялся. Он бы не пригодился клубу
Мбаппе - о признании Месси лучшим игроком 2022-го: поздравляю, ты лучший
Казанский: "Спартак" своей игрой с "Локо" сделал очень сильное заявление. Нас ждет увлекательная гонка за чемпионство
"Я же просил вас Павлюченко, а вы мне всего-то Кокорина привезли". Лахиялов - о словах Хиддинка про трансферы в "Анжи"
Черников: у "Краснодара" есть шансы отыграться с 0:3 против ЦСКА. Вспомните игру "Барселона" - "ПСЖ" 5
Агент Головина: Саша доволен, что продлил контракт с "Монако", здесь он вырос как игрок
Президент Федерации футбола Франции Ле Грэ подал в отставку после неуважительных комментариев о Зидане
Президент "Легиона" Лахиялов: в первом же матче нам пришли расценки по судьям - победа 50 тысяч, пенальти - 10 1
La Gazzetta dello Sport: "Наполи" готов увеличить зарплату Кварацхелии в два раза 2
Мартинс Перейра - о голе в ворота "Локомотива": вратарь отбил на меня мяч, я закрыл глаза и пробил
Лахиялов: если Клаудиньо и Малком будут выступать за сборную России, она потеряет для меня всяческий интерес 8
Лахтер: Абаскаль приехал не пересидеть до следующей команды, а сделать себе имя в России 1
Агент: Кейта Бальде обязательно будет забивать за "Спартак"
Глушаков – о матче с "Зенитом": одну игру в Петербурге "Пари НН" уже отыграл. Надеюсь, и следующая будет удачной
Защитник "Торпедо" Журавлев: у меня есть мечта играть за "Реал" 1