- "Зенит" считает себя самым популярным клубом? Фиг с ними. Они живут в другой реальности, - приводит слова Салиховой "РБ Спорт".
В 2016 году ВЦИОМ провел исследование, в ходе которого выяснилось, что "Зенит" возглавляет рейтинг российских клубов по популярности. При этом через год компания "Яндекс" сообщила о том, что по количеству запросов в поисковой системе самым популярным клубом стал "Спартак". По данным аналитической компании Tiburon Research, петербуржцы также опережают москвичей по популярности. Ранее Андрей Аршавин заявил, что считает "Зенит" популярнее "Спартака"
В текущем сезоне "Зенит" и "Спартак" занимают два первых места. Команда Гильермо Абаскаля отстает от подопечных Сергея Семака на 6 очков. Коллектив из Санкт-Петербурга является действующим чемпионом и победителем последних 4 розыгрышей РПЛ.
Салихова: "Зенит" считает себя самым популярным клубом? Они живут в другой реальности
Супруга экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова поделилась мыслями по поводу популярности "Зенита".
Фото: Globall Look Press