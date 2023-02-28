- Нет, отсутствие голов не огорчает Кейта, голы за "Спартак" обязательно у Бальде будут. Самое главное не его голы, а чтобы "Спартак" добивался успеха. – приводит мнение агента Metaratings.ru.
Центрфорвард из Сенегала Кейта Бальде, пополнивший состав "Спартака" летом 2022 года, в осенней части сезона сыграл всего 1 поединок за московский коллектив, сыграв 38 минут в 8 туре РПЛ против "Зенита" (1:2). После чего сенегалец был дисквалифицирован на полгода за нарушение правил проведения процедуры допинг контроля. Бальде начал работу со "Спартаком" на зимних межсезонных сборах, где в контрольных встречах сумел отметиться 3 забитыми мячами. В первых двух стартовых матчах весенней части сезона против "Локомотива" в рамках Кубка России у Кейта 19 игровых минут в двух матчах и ноль забитых голов. Соглашение между сенегальским игроком и "Спартаком" действует до конца июня 2025 года. Свой первый матч весной 2023 года в рамках РПЛ "Спартак" проведет против "Урала".
Агент: Кейта Бальде обязательно будет забивать за "Спартак"
Агент сенегальского форварда "Спартака" Кейта Бальде Федерико Пастарелло высказался об отсутствии голов у игрока за команду.
Фото: РИА Новости