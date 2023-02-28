Напомним, в октябре прошлого года Умярову диагностировали перелом плюсневой кости. По информации источника, восстановление игрока красно-белых идет не по плану. В связи с этим "Спартак" рассматривает возможность проведения операции, из-за которой срок его возвращения в строй может значительно увеличиться.
В нынешнем сезоне в активе Наиля Умярова 15 матчей за "Спартак" во всех турнирах, в которых он не отмечался результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 3 млн евро.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": восстановление Умярова идет не по плану, ему может потребоваться операция
Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров рискует пропустить больше запланированного срока.
Фото: ФК "Спартак"