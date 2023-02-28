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Соломатин: Акинфеев в очередной раз доказал этому мальчику Сафонову, что ему до него еще работать и работать

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Бывший игрок ЦСКА Андрей Соломатин прокомментировал игру Игоря Акинфеева в матче с "Краснодаром".
Фото: РПЛ
Напомним, ранее Матвей Сафонов заявил, что карьера Игоря Акинфеева не является для него пределом мечтаний.

"ЦСКА сегодня все контролировал, это сто процентов. Ну и лучший вратарь России — Игорь Акинфеев, в очередной раз доказал этому мальчику — Матвею Сафонову, что ему до него еще работать и работать. А то что-то Сафонов разговорился в последнее время", - цитирует Соломатина Metaratings.

В нынешнем сезоне Игорь Акинфеев провел 20 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 20 мячей и шесть раз оставлял ворота на замке. В активе Матвея Сафонова в текущем сезоне 21 выход на поле, 34 пропущенных мяча и семь сухих игр.


ЦСКА Акинфеев Сафонов
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