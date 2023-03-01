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Дивеев: все команды, которые приезжают к "Зениту" в гости, боятся. Клаудиньо и Малком ? большие мастера

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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев заявил, что все команды, приезжающие в Санкт-Петербург на матчи с местным "Зенитом", играют против петербуржцев с опаской.
ПФК ЦСКА
- Все команды, которые приезжают к "Зениту" в гости, боятся. Каждый клуб против них закрывается. Понятно, что Клаудиньо и Малком ? большие мастера. Мы вот приехали в этом сезоне, они в первом тайме нас тоже зажали. Но в раздевалке мы поговорили: "Хватит бояться, мужики. Давайте принимать мячи, разворачиваться с ними". После этого матча я подумал: "А почему мы так первый тайм не играли?".

Первый матч "Зенита" и ЦСКА в текущем сезоне состоялся в августе 2022 года в Санкт-Петербурге. Победу в нем со счетом 2:1 одержали хозяева. Счет в концовке первого тайма открыл нападающий "Зенита" Малком, во втором тайме нападающему ЦСКА Федору Чалову удалось восстановить равенство на табло, однако на 85-й минуте полузащитник петербуржцев Густаво Мантуан дальним ударом поразил ворота Игоря Акинфеева, принеся победу своей команде. После 17 сыгранных матчей "Зенит" лидирует в РПЛ, ЦСКА расположился на пятом месте.

Источник: "Чемпионат"


Дивеев Зенит ЦСКА Малком Клаудиньо
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