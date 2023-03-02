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Член совета директоров "Динамо" Гафин: рассматривали ли мы вариант с подписанием Дзюбы зимой? Никогда

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Член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин признался, что бело-голубые никогда не интересовались услугами экс-форварда сборной России Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Локомотив"
– Почему "Динамо" решило не усилять состав зимой? Мы считаем, что у нас каждая позиция продублирована. Вот и ответ.

Рассматривало ли "Динамо" возможность подписания Дзюбы в зимнее трансферное окно? Никогда, – приводит слова Гафина "СЭ".

В интервью YouTube-каналу Nobel Артем Дзюба заявил, что мог бы оказаться в "Динамо", которое интересовалось его услугами. В первой декаде февраля 34-летний нападающий подписал контракт до конца сезона с "Локомотивом".

Накануне "Крылья Советов" удержали ничейный результат 1:1 в Москве против "Динамо" в ответной встрече 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России и вышли в полуфинал турнира благодаря победе в домашнем матче со счетом 2:1. Бело-голубые продолжат борьбу за трофей в нижней сетке плей-офф. Жеребьевка финальной стадии национального кубка состоится днем 2 марта.


Динамо Дзюба Гафин
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