- Под конец года в "Химках" происходили такие вещи... Наверное, было слишком много негатива вокруг клуба. Чувствовал, что мне лучше вернуться в Казань. Плюс, когда я приходил в "Химки", это была одна история — я шел к Сергею Николаевичу Юрану. Но потом все резко поменялось — вы и сами в курсе, что в последние полгода творилось в команде...
Полузащитник Александр Ломовицкий провел в подмосковных "Химках" первую часть текущего сезона в аренде из казанского "Рубина", однако в зимнее трансферное окно стало известно о возвращении футболиста в клуб из Казани. Сергей Юран, возглавлявший команду из Подмосковья в начале сезона, покинул клуб уже после старта текущего розыгрыша чемпионата России. "Химки" в РПЛ занимают предпоследнее, 15-е, место после 17 сыгранных матчей.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Ломовицкий: в "Химках" все резко поменялось, вы и сами в курсе, что в последние полгода творилось в команде...
Полузащитник "Рубина" Александр Ломовицкий поделился воспоминаниями о периоде игры в "Химках".
ФК "Рубин"