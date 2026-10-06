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Товарищеские матчи. Сборные

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Тукманов: Нигерия - сильнейший соперник сборной России в этом цикле

Бывший вице-президент РФС Александр Тукманов высказался о предстоящем матче сборной России с Нигерией.
Фото: РФС
По словам Тукманова, Нигерия - сильнейший соперник сборной России в этом цикле.

- Многое зависит от того, какой состав выставит Нигерия. Если будут игроки основы, то это будет сложный соперник и равная игра.

Там закалённые бойцы. Если состав Нигерии будет ослаблен, то наши справятся с ними без особых проблем. В целом это сильнейший соперник в этом цикле, - приводит слова Тукманова Metaratings.

Сегодня, 6 октября, национальная команда России проведет товарищеский матч со сборной Нигерии в Нижнем Новгороде, старт встречи запланирован на 19:00 по московскому времени. Команды встречались между собой летом прошлого года - матч завершился ничьей 1:1.

Напомним, что ранее подопечные Валерия Карпина одержали победу над сборной Ирана со счетом 2:0 и сборной Намибии со счетом 6:0. На данный момент национальная команда России отстранена от международных соревнований и проводит лишь товарищеские встречи, которые учитываются в рейтинге ФИФА.

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