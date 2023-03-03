Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Факел
19:00
ХимкиНе начат
П1 1.83X 3.65П2 4.5

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Реал Сосьедад
23:00
КадисНе начат
П1 1.59X 3.85П2 6.6

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Наполи
22:45
ЛациоНе начат
П1 1.68X 4.1П2 5.6

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Боруссия Д
22:30
РБ ЛейпцигНе начат
П1 2.33X 3.6П2 3

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ницца
23:00
ОсерНе начат
П1 1.7X 3.75П2 5.4
Реклама лига ставок Сделать ставку

Джикия - о протестах болельщиков: выход? Убрать этот Fan ID

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Капитан "Спартака" Георгий Джикия высказался о паспорте болельщика (Fan ID).
Фото: ФК "Спартак"
"Общался ли с болельщиками? Всегда на связи, да. Не будут ходить категорически? Да. Позиция. Понятное дело, что клубу от этого нехорошо. Футболистам от этого нехорошо. Выход? Ну да, наверное, вижу. Убрать этот Fan ID. Почему на футболе есть, а, условно, на других — нет? Почему это так происходит?" - сказал Джикия.

Напомним, с этого сезона в РПЛ обязательным условием для посещения стадиона стало заведение паспорта болельщика (Fan ID). В первой части сезона это коснулось шести команд высшего дивизиона: "Ростова", "Урала", "Пари НН", "Крыльев Советов" и "Сочи". С марта этого года документ требуется и для посещениях стадионов всех остальных клубов.

Закон о Fan ID был принят в июне прошлого года. Из-за его введения многие активные фанаты "Спартака" бойкотируют игры чемпионата России.

Источник: "Коммент.Шоу"


Джикия Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 7
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Миранчук и Хвича претендуют на звание лучшего игрока февраля в Серии А
"Локомотив" - об обвинениях Педриньо в домашнем насилии: внимательно следим за ситуацией
"Волгу" оштрафовали на 500 тысяч рублей за банан, брошенный в Вендела
Слуцкий: Дзюба - самый большой спортсмен, с которым я работал 1
Джикия - о протестах болельщиков: выход? Убрать этот Fan ID 4
"КП": Черданцева не пустили в ночной клуб в Ульяновске. В службе безопасности посчитали, что он слишком пьян 4
Слуцкий: когда Чалов делает какой-то ход, думаешь - то ли гений, то ли идиот 1
Губерниев - о гражданстве для Промеса: пусть докажет, что он не преступник 10
Mundo Deportivo: "Барселона" продлит сегодня контракт с Серхи Роберто
Арбитр Галимов - о своем отстранении: зато хоть с семьей познакомился 2
Слуцкий: "Тоттенхэм" - идеальный топ-клуб для Головина
Мартинес - о жестах на вручении награды лучшему вратарю ЧМ-2022: не горжусь этим, это был спор
Фабрицио Романо: Сака договорился о продлении контракта с "Арсеналом" на 5 лет
Президент "Оренбурга": никаких разногласий насчет будущего Лички в клубе нет
Ge Globo: "Сан-Паулу" до конца недели примет решение по будущему Педриньо. Его обвиняют в домашнем насилии