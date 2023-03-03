"Общался ли с болельщиками? Всегда на связи, да. Не будут ходить категорически? Да. Позиция. Понятное дело, что клубу от этого нехорошо. Футболистам от этого нехорошо. Выход? Ну да, наверное, вижу. Убрать этот Fan ID. Почему на футболе есть, а, условно, на других — нет? Почему это так происходит?" - сказал Джикия.
Напомним, с этого сезона в РПЛ обязательным условием для посещения стадиона стало заведение паспорта болельщика (Fan ID). В первой части сезона это коснулось шести команд высшего дивизиона: "Ростова", "Урала", "Пари НН", "Крыльев Советов" и "Сочи". С марта этого года документ требуется и для посещениях стадионов всех остальных клубов.
Закон о Fan ID был принят в июне прошлого года. Из-за его введения многие активные фанаты "Спартака" бойкотируют игры чемпионата России.
Источник: "Коммент.Шоу"
Джикия - о протестах болельщиков: выход? Убрать этот Fan ID
Капитан "Спартака" Георгий Джикия высказался о паспорте болельщика (Fan ID).
Фото: ФК "Спартак"