На 86-й минуте команда Гильермо Абаскаля могла вырвать волевую победу, но арбитр Виталий Мешков не засчитал гол Александра Соболева.
– Давайте так, у нас есть процедура, по которой мы определяем ошибки. Если свисток был дан до, то это уже как минимум не рекомендация. Может, некоторые и разберут этот момент, но свисток совершается все-таки после завершения атаки. Такие ситуации случаются. Это не первый раз, такое бывает. Не думаю, что судья хотел себе юбилей испортить.
Если это будет оценено и признано как ошибка, то, конечно, это повлияет на его назначение. Я бы не стал говорить здесь об отстранении или еще о чем-то таком – это предвзятость. Здесь же ничего не видно. Это методическая ошибка, которая привела к такой ситуации. Давайте дождемся вторника, там и будет окончательное решение, – приводит слова Каманцева Sport24.
Сегодня, 4 марта, в рамках 18-го тура чемпионата России "Спартак" в родных стенах потерял очки с "Уралом", сыграв вничью 2:2. По ходу встречи гости дважды выходили вперед после точных ударов Рая Влута и Эрика Бикфалви, но каждый раз Руслан Литвинов сравнивал счет.
Благодаря этому результату "Спартак" набрал 37 очков. Главный конкурент "Спартака" "Зенит" сегодня сыграет с "Пари НН". В случае победы петербуржцев отрыв возрастет до 8 очков. "Урал" с 22 балами по-прежнему находится на десятом месте.
Глава судей РФС – о незасчитанном голе Соболева: это не первый раз, такое бывает. Это методическая ошибка
Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев поделился мнением об отмененном голе форварда "Спартака" Александра Соболева в концовке матча с "Уралом" (2:2).
Фото: Globall Look Press