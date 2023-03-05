"Судья Мешков украл у "Спартака" победу над "Уралом"? Непонятное решение арбитра. Почему он дал свисток до того, как мяч пересек линию ворот после удара Соболева? Но ведь недавно "Спартак" играл в Кубке с "Локомотивом". В том матче «Спартаку» помогли, в этом — навредили... А с таким футболом "Спартак" наиграл только на ничью", - приводит слова Орлова "СЭ".
Напомним, "Спартак" сыграл вничью с "Уралом" в 18-м туре РПЛ. Команда Гильермо Абаскаля дважды уступала в ходе встречи, но сумела отыграться благодаря дублю Руслана Литвинова. В концовке встречи красно-белые могли вырвать победу, но Виталий Мешков свистнул до удара Соболева, который поразил ворота, зафиксировав фол в атаке на вратаре екатеринбуржцев.
Ранее "Спартак" переиграл "Локомотив" в четвертьфинале Кубка России (1:0; 4:2). ЭСК РФС признал ошибочным решение арбитра Сергея Иванова засчитать один из голов красно-белых в ответной игре.
Орлов: судьи помогли "Спартаку" с "Локомотивом", а с "Уралом" навредили, но они наиграли только на ничью
Фото: ФК "Спартак"