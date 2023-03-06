- Нет ли ощущения, что фанаты никогда не вернутся? Сегодня же были зрители на трибунах? Были. Мы очень надеемся, что болельщики, которые принципиально пропускают матчи, пересмотрят своё решение и придут поддержать свою команду. Нашей команде нужна поддержка болельщиков.
Напомним, начиная со второй половины текущего сезона Российской Премьер-Лиги, для посещения всех матчей в рамках высшего дивизиона чемпионата России болельщикам нужно иметь специальный электронный документ Fan ID. Активные фанаты большинства команд РПЛ принципиально не посещают матчи, где требуется паспорт болельщика, и призывают правительство России к отмене данного требования.
Источник: "Чемпионат"
Гендиректор "Динамо": очень надеемся, что болельщики, которые пропускают матчи из-за Fan ID, пересмотрят своё решение
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, как в клубе относятся к низкой посещаемости матчей из-за Fan ID.
ФК "Динамо"