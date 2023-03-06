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Геркус – о срыве перехода Дзюбы в "Торпедо": сказал совету директоров: Артем — "наш выход". Услышал в ответ: "не наш"

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Экс-президент "Торпедо" Илья Геркус рассказал о том, почему не состоялся переход Артема Дзюбы в московский клуб.
Фото: "СЭ"
- В нашей ситуации Дзюба был оптимальным решением. Уже не такой быстрый, но качественный, настырный, толковый в подыгрыше. Я в Дзюбу верил. Остальные — не знаю, но если в принципе доверять мнению президента клуба, должны были верить и они. А если не доверять... В общем, я свою точку зрения озвучил: "Дзюба — наш выход". Ответом были тяжелые раздумья и слова: "Дзюба — не наш выход". Это произошло еще в начале января, - приводит комментарий Геркуса "Матч ТВ".

34-летний российский центрфорвард Артем Дзюба, перешедший в "Локомотив" в феврале этого года, долгое время вел переговоры с другим столичным коллективом "Торпедо". На трансфере настаивал тогдашний президент автозаводцев Илья Геркус. Сам игрок был согласен на переход. Но, по сообщениям СМИ, совет директоров клуба не поддержал идею функционера пригласить в команду лучшего бомбардира РПЛ. Ранее Леонид Слуцкий также поделился некоторыми подробностями переговоров. По слова российского тренера наставник "Торпедо" Андрей Талалаев пригласил Дзюбу на просмотр, это не устроило Артема. При этом сам тренер данную информацию опроверг. Представитель лучшего бомбардира в истории сборной России Леонид Гольдман заявил, что Дзюба не перешел в "Торпедо" по неспортивным причинам.


Торпедо Дзюба Геркус
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