- Я считаю, что для посещения матчей не должно быть никаких документов. Футбол должен быть открыт для всех без всяких препятствий. К сожалению, российским футболом руководят глупые нефутбольные люди, чего можно от них требовать? Зачем устанавливать дебильные законы? Болельщики абсолютно правы в данной ситуации. Fan ID - капитальная беда для российского футбола! В федерации сидят дилетанты, вот к чему это и приводит. Неудивительно даже. Отстаньте вы от футбола, хреновы руководители! Идиотизм и безобразие происходит, - передает слова Канчельскиса "Чемпионат".
В текущем сезоне на матчах Российской премьер-лиги применяется система персонифицированного учета болельщиков, более известная как Fan ID. Для посещения матчей, на которых работает эта система, необходим, помимо билета, заранее оформленный электронный паспорт болельщика, который можно оформить только в регионах, где имеются клубы РПЛ, при этом данный паспорт (Fan ID) может быть аннулирован во внесудебном порядке при наличии информации о намерении осуществить правонарушение. В осенней части сезона система Fan ID работала в пяти городах - Ростове-на-Дону, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге, что вызвало значительное снижение посещаемости на их стадионах. В весенней части сезона действие Fan ID вводится на всех аренах лиги.
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Канчельскис: Fan ID - капитальная беда, отстаньте от футбола, хреновы руководители! Он должен быть открыт для всех!
Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис высказал мнение о системе персонифицированного учета болельщиков - Fan ID.
Фото: РИА Новости