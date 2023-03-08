Напомним, арбитр из Димитрова Виталий Мешков допустил ошибку, подав преждевременный свисток в концовке встречи 18-го тура перед голом Александра Соболева. Судейское решение не позволило красно-белым выйти вперед в счете и, возможно, одержать важную победу.
– Мешкову просто перекрывали обзор, он свистнул машинально. Будь я на его месте, и видя столкновение двух игроков разных команд во вратарской, я бы тоже остановил игру. Так что обычная ошибка, стечение обстоятельств», – приводит слова Быстрова Bobsoccer.
В первом весеннем туре чемпионата России 2023 года "Спартак" сыграл вничью с "Уралом" на своем поле со счетом 2:2. Дубль в составе красно-белых оформил полузащитник Руслан Литвинов. Отметим, что хозяева по ходу встречи дважды уступали в счете, но затем отыгрывались. В концовке матча форвард Александр Соболев мог принести команде Гильермо Абаскаля победу, но взятие ворот было отменено из-за преждевременного свистка судьи.
"Зенит" воспользовался осечкой "Спартака". Сине-бело-голубые на своем поле нанесли "Пари Нижний Новгород" разгромное поражение со счетом 3:0 и упрочили лидерство в таблице до восьми очков. В составе победителей дубль оформил Малком, а автором третьего мяча стал Александр Ерохин. Для полузащитника этот гол стал дебютным в нынешнем сезоне.
Быстров – об отмененном голе Соболева: обычная ошибка, стечение обстоятельств. Я бы тоже остановил игру
Экс-полузащитник "Спартака" и "Зенита" Владимир Быстров признался, что не усматривает предвзятости в судьбоносном решении арбитра матча между "Спартаком" и "Уралом" (2:0).
Фото: Globall Look Press