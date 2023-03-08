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Защитник "Крыльев Советов" Горшков – о поражении от "Динамо": потеряли концентрацию на пару секунд — и пропустили

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Российский футболист "Крыльев Советов" Юрий Горшков поделился мыслями по поводу поражения от "Динамо" (0:1) в 18-м туре РПЛ.
Фото: " Чемпионат"
- Обидный результат. Первый тайм был хорошим. Если говорить про второй, то какие моменты были у "Динамо"? Я говорю про завершение — с ударами. Подходы и переходы — да, но моментов нет. Обидно пропускать на 90 минуте. Столько сил потратили: потеряли концентрацию на пару секунд — и пропустили, - приводит мнение Горшкова "Чемпионат".

В 18 туре РПЛ "Крылья Советов" в Москве минимально уступили "Динамо", пропустив гол на 91-й минуте. Точным ударом отметился российский форвард Константин Тюкавин. Это уже 3-й матч между коллективами подряд. Ранее в кубковом противостоянии самарцы обыграли москвичей у себя дома (2:1) и сыграли вничью в гостях (1:1), тем обеспечив себе проход в следующий раунд Пути РПЛ турнира. Неудача в российском первенстве не позволила самарскому коллективу изменить свое турнирное положение. Команда Игоря Осинькина с 20 очками по-прежнему находится на 11-й строчке. Воспитанник школы "Чертаново" Юрий Горшков отыграл в матче с "Динамо" 73 минуты и не отметился результативными действиями.


Горшков Крылья Советов Динамо
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