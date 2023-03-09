"Все будет зависеть от того, как они будут играть. Думаю, что команде по силам вклиниться в борьбу за чемпионство, но это будет очень тяжело. Шансы есть всегда. Главное, чтобы они набирали свои очки. По игре у команды достаточно проблем, это никуда не исчезло. Посмотрим, что будет дальше, еще играть 12 туров, все может быть. Все еще возможно. Все будут терять очки", - цитирует Силкина "РБ Спорт".
В текущем розыгрыше чемпионата России "Динамо" занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ. На данный момент в их активе 32 набранных балла в 18 проведенных турах. "Бело-голубые" отстают от лидирующего "Зенита" на 13 очков. До окончания первенства командам осталось провести 12 матчей.
Сергей Силкин руководил "Динамо" с апреля 2011 по август 2012 года. При нем столичный коллектив провел 42 игры, в которых сумел одержать 18 побед, 11 сыграл вничью и потерпел 13 поражений. "Динамо" ни разу не становились чемпионами в истории РПЛ.
Силкин: "Динамо" может вклиниться в борьбу за чемпионство. Будет очень тяжело, но шансы есть всегда
Бывший наставник столичного "Динамо" Сергей Силкин считает, что "бело-голубым" еще по силам побороться за чемпионство в этом розыгрыше РПЛ.
Фото: "СЭ"