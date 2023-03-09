- Всем хочется, чтобы развязка в битве за золото наступила как можно позже. В идеале — в 30-м туре. К сожалению, это вряд ли произойдет. "Зенит" по-прежнему в порядке, спокойно набирает очки. А вот его главный преследователь — "Спартак" — без осечек не обходится. Теоретически восемь очков за 12 туров, конечно, отыгрываются. Но в данном случае шансы — один на миллион, - приводит мнение Дьякова "СЭ".
После 18 туров российского первенства "Спартак" находится на 2-й строчке, отставая от "Зенита", находящегося на строчку выше, на 8 очков. Команда Сергея Семака уже четыре раза подряд финишировала первой по итогам 30 туров. В сезоне 2018/2019 после 18 сыгранных туров отрыв "Зенита" от ближайшего конкурента ("Краснодара") составлял 3 очка. В сезоне 2019/2020 петербуржцы по итогам 18 встреч оторвались от "Локомотива", находящегося на 2 месте, на 8 очков. В розыгрыше РПЛ 2020/2021 у коллектива от Санкт-Петербурга было на 3 очка больше, чем у "Спартака". В предыдущем сезоне российского чемпионата "Зенит" опережал "Динамо", находящегося на 2-й строчке, всего на 2 балла. Во всех этих розыгрышах РПЛ "Зенит" завоевывал чемпионских титул досрочно.
Дьяков – о шансах "Спартака" на чемпионство: один на миллион
Бывший российский футболист "Ростова" Виталий Дьяков поделился мнением по поводу чемпионской гонки в РПЛ.
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