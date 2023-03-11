В своем ответе на выпад со стороны бывшего президента "Локомотива" жена Леонида Федуна назвала Ольгу Смородскую "Мостовым в юбке".
– Эх, не отпускает меня Зарема. Вот как сильно зацепил ее внимание, ха-ха! Такое внимание не просто так – нравлюсь как футболист и как мужчина сто процентов, ха-ха. Честно, это все весело, но пользоваться ее оружием точно не буду: подавать в суды, жаловаться на Зарему.
И советую ей успокоиться уже. Какие-то женские разборки устроила с Ольгой Смородской. Давайте обсуждать футбол, делать его лучше, а не превращать в грязные споры, – приводит слова Мостового Sport24.
Накануне экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская в эфире YouTube-программы "Коммент.Шоу" назвала Зарему Салихову "эскортницей", уверив, что супруга бывшего владельца московского "Спартака" Леонида Федуна сама признавалась в этом. Салихова в ответ пригрозила Смородской обратиться с жалобой в суд, а также назвала Ольгу Юрьевну "Мостовым в юбке".
Бывший руководитель "железнодорожников" вновь не смогла промолчать и призналась, что не боится ее угроз судом. Обе женщины сейчас не работают в футболе: Смородская покинула пост президента "Локомотива" летом 2016 года, а Салихова вместе с мужем ушла из управления "Спартака" летом 2022 года.
Мостовой – о фразе Салиховой: нравлюсь как футболист и как мужчина 100%. Не буду подавать в суды, жаловаться на Зарему
Экс-полузащитник "Сельты" и сборной России Александр Мостовой отреагировал на хлесткое сравнение от Заремы Салиховой.
Фото: ФК "Спартак"