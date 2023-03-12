- Яркий пример того, как нельзя бросать играть. Они стали ходить пешком, этого футбол не прощает. Разница в классе космическая, это сказалось. Но то, как они бросили играть, ни в какие ворота не лезет. С одной стороны, жаль, что «Химки» потеряли очки и не набрали ничего, - приводит мнение Радимова "Матч ТВ".
Сегодня "Зенит" у себя дома сумел обыграть одного из аутсайдеров "Химки" (3:2), забив победный гол на 91-й минуте игры. Мяч на свой счет записал бразилец Густаво Мантуан. Также дублем отметился Малком. До 77-й минуты петербуржцы имел преимущество в два мяча, но химчанам за 10 минуту далось установить равенство на табло. Для "Зенита" это третья подряд победа в рамках российского первенства. За 19 поединков команда Сергея Семака забила 53 гола и пропустила всего 9 мячей. Коллектив из Санкт-Петербурга имеет восьмиочковый отрыв от "Спартака", который располагается на строчку ниже. В следующим туре "Зенит" приедет в гости к ЦСКА Владимира Федотова.
Радимов – о победе "Зенита" над "Химками": яркий пример того, как нельзя бросать играть
Экс-игрок "Зенита" Владислав Радимов поделился мыслями по поводу победы петербуржцев над "Химками" (3:2) в 19-м туре РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"