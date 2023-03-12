- Слава богу, мы выиграли. Думаю, у Мелехина проблем не будет. Но если бы мы, не дай бог, неудачно сыграли, то кому-то с ним нужно было бы разговаривать. У Мелехина с головой все в порядке, мне нравится его менталитет, и, думаю, переживать не будет — будет работать, и все станет в порядке, - приводит комментарий Байрамяна "Матч ТВ".
"Ростов" Валерия Карпина смог обыграть "Пари НН" (2:1) благодаря точному удару на 94-й российского защитника Максима Осипенко, реализовавшего 11-метровый. К 64-й минуте ростовчане выигрывали со счетом 1:0. Но 19-летний российский центральный защитник команды Валерия Карпина Виктор Мелехин допустил голевую ошибку, выкатив мяч на пустые ворота форварду нижегородской команды Тимуру Сулейманову. Отметим, что Мелехин является игроком стартового состава и провел за южный коллектив 23 поединка – 15 в РПЛ и 8 в Кубке России. На счету Виктора 1684 игровых минут, в которых он сумел отметиться 1 голевым пасом.
31-летний армянский атакующий хавбек Хорен Байрамян в матче с "Пари НН" вышел в основе "Ростова" и провел на футбольном поле 89 игровых минут. Следующий матч в рамках российского первенства южане проведут против "Химок".
Байрамян: если бы "Ростов" неудачно сыграл, то кому-то нужно было бы разговаривать с Мелехиным
Армянский футболист "Ростова" Хорен Байрамян поделился мыслями по поводу результата матча против "Пари НН" (2:1).
Фото: РПЛ