Журналист Карпов: судья матча "Ростов" – "Пари НН" Фролов отстранен до конца сезона

Российский арбитр Антон Фролов больше не будет судить матчи РПЛ в этом сезоне.

Фото: "СЭ"

По сообщениям СМИ, 30-летний рефери из Москвы Антон Фролов, работавший на поединке 19-го тура РПЛ между "Ростовом" и "Пари НН" (2:1) получил оценку 6,4 (что является очень низким баллом). Руководство судейского корпуса приняло решение отстранить россиянина от судейства матчей РПЛ до конца этого сезона. При этом отмечается, что в РФС рассчитывают, что Фролов сделает правильные выводы и вернется в сезоне 2023/2024.



Во встрече 19-го тура между "Ростовом" и "Пари НН" (2:1) был ряд спорных судейских решения. В частности, многие эксперты высказывают мнение о том, что первый гол ростовчан, забитый Андреем Лонговичем засчитывать было нельзя. Также Фролов поставил пенальти в ворота нижегородцев после попадания мяча в лицо игроку гостей. После просмотра ВАР это решение было отменено. В этом сезоне Антон отработал 4 игры РПЛ, в которых показал 19 желтых и 1 красную карточки. Также судья назначил 4 11-метровых.



Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова