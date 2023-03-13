Матчи Скрыть

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Алания
1 - 1 1 1
КубаньЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Жирона
0 - 0 0 0
Атлетико2 тайм
П1 6.6X 1.53П2 4.1

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Милан
1 - 1 1 1
Салернитана2 тайм
П1 4.2X 1.35П2 13.5
Реклама лига ставок Сделать ставку

Журналист Карпов: судья матча "Ростов" – "Пари НН" Фролов отстранен до конца сезона

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Российский арбитр Антон Фролов больше не будет судить матчи РПЛ в этом сезоне.
Фото: "СЭ"
По сообщениям СМИ, 30-летний рефери из Москвы Антон Фролов, работавший на поединке 19-го тура РПЛ между "Ростовом" и "Пари НН" (2:1) получил оценку 6,4 (что является очень низким баллом). Руководство судейского корпуса приняло решение отстранить россиянина от судейства матчей РПЛ до конца этого сезона. При этом отмечается, что в РФС рассчитывают, что Фролов сделает правильные выводы и вернется в сезоне 2023/2024.

Во встрече 19-го тура между "Ростовом" и "Пари НН" (2:1) был ряд спорных судейских решения. В частности, многие эксперты высказывают мнение о том, что первый гол ростовчан, забитый Андреем Лонговичем засчитывать было нельзя. Также Фролов поставил пенальти в ворота нижегородцев после попадания мяча в лицо игроку гостей. После просмотра ВАР это решение было отменено. В этом сезоне Антон отработал 4 игры РПЛ, в которых показал 19 желтых и 1 красную карточки. Также судья назначил 4 11-метровых.

Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова


Нижний Новгород РФС Фролов Ростов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • +4
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Экс-судья Федотов – о пенальти в ворота "Спартака": нарушения не было
"Барселона" намерена предложить Дембеле новый контракт
13 марта
Балахнин – о победе "Зенита" над "Химками": однозначно недооценка. Петербуржцы выпали из игры на несколько минут
Агент – о состоянии Ранджеловича: с Лазарем все в порядке. Он не травмирован
Дзюба не сыграет с "Акроном". Артем получил отдых перед матчем с "Краснодаром" 1
В составе "Милана" на матч против "Салернитаны" нет ни одного итальянца
Защитник "Спартака" Чернов – о восстановлении от травмы: хотелось бы вернуться к матчу с "Уралом"
Журналист Карпов: судья матча "Ростов" – "Пари НН" Фролов отстранен до конца сезона 4
"СЭ": Барриос не сыграет с ЦСКА 4
Камоцци: некоторые итальянские клубы спрашивали у меня о Сперцяне
Экс-игрок сборной России и "Зенита" Новосельцев завершил карьеру в 31 год. Иван посвятил этому событию стихотворение 6
"Спартак" обратился в ЭСК РФС по итогам матча с "Факелом" 18
Глушаков – о матче с "Ростовом": очень досадное и незаслуженное поражение
Червиченко - о матче "Спартака" и "Урала": если закрыть Промеса, то с красно-белыми можно бодаться 4 эксклюзив
Сафонов: не могу сказать, что уровень РПЛ снизился, все равно приходят сильные футболисты