- У меня кончается контракт? Я не знал. Буду ли его продлевать? Пока мне никто не предлагал, - приводит комментарий Полоза "РБ Спорт".
Российский форвард Дмитрий Полоз, защищавший цвета "Ростова" до 2017 года, сновал оказался в стане южного коллектива в августе 2020 года. Футболист имеет в своем активе 234 игры за желто-синих, в которых записал на свой счет 58 точных попаданий, а также игрок смог отметиться 29 голевыми пасами. В текущем сезоне Дмитрий набрал 9 очков по системе гол плюс пас (9 голов) в 2 встречах за команду Валерия Карпина. Игрок тратит на гол примерно 178 игровых минут. Действующий договор Полоза с "Ростовом" рассчитан до конца июня 2023 года. Дальше россиянин станет свободным агентом.
Полоз: пока мне никто не предлагал продлевать контракт с "Ростовом"
Российский футболист "Ростова" Дмитрий Полоз высказался по поводу своего будущего в клубе.
Фото: " Чемпионат"