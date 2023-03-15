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"РБ Спорт": нападающий "Динамо" Смолов пропустит матч Кубка России с "Зенитом"

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Форвард московского "Динамо" Федор Смолов остался в столице и не полетел в составе делегации бело-голубых в Санкт-Петербург на кубковый матч с "Зенитом".
Фото: ФК "Динамо"
Напомним, у 33-летнего футболиста сборной России случился спазм мышц перед выездной игрой 19-го тура чемпионата России с "Краснодаром", из-за чего он остался вне заявки. Возвращение Смолова в строй ожидалось уже к кубковой встрече с "Зенитом". Однако,по словам источника, уроженец Саратова по-прежнему остается в лазарете клуба.

Игра 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России между "Зенитом" и "Динамо" пройдет в Северной столице сегодняшним вечером. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по мск. Победитель встречи направится дальше по турнирной сетке. Совсем скоро наш портал опубликует стартовые составы соперников на предстоящую дуэль. Напомним, хозяевам не помогут из-за травм и дисквалификаций Барриос, Родригао, Сергеев и Малком.

Источник: "РБ Спорт"


Динамо Зенит Смолов Кубок России
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