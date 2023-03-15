27-летний форвард стал автором первого мяча хозяев на 49-й минуте. Еще один гол Писарского был отменен после просмотра VAR из-за положения вне игры.
Забитый мяч стал для Писарского уже третьим в трех кубковых играх 2023 года. На 64-й минуте его одноклубник Дмитрий Цыпченко склонил чашу весов на сторону хозяев - 2:1. Однако добиться победы "Крыльям" не удалось. На 76-й минуте нападающий ЦСКА Федор Чалов принес гостям ничью, реализовав пенальти - 2:2.
Ответная встреча между командами пройдет в начале апреля в Москве.
Писарский признан лучшим игроком кубкового матча "Крылья Советов" – ЦСКА
Нападающий "Крыльев Советов" Владимир Писарский удостоился звания лучшего футболиста первого матча 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России между волжанами и ЦСКА.
Фото: ФК "Крылья Советов"