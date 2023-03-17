"Ничья со "Спартаком" в Москве - хороший результат. Перед вторым матчем дома мы будем в отличном положении. Пройти в финал вполне реально. Может ли "Урал" выиграть Кубок России? Я считаю, что у нас очень сильная команда. Мы можем обыграть любого, если будем играть на все сто процентов. Наша команда находится на подъеме. Думаю, что мы можем быть опасны для каждого соперника", - цитирует Влута "Чемпионат".
Первый матч полуфинала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России между московским "Спартаком" и екатеринбургским "Уралом" завершился вничью со счетом 1:1. На гол спартаковца Квинси Промеса на 21 минуте "шмели" ответили забитым мячом Юрия Железнова на 67 минуте. Ответная игра пройдет в Екатеринбурге в начале апреля. Благодаря этой ничьей "Урал" продлил свою беспроигрышную серию во всех официальных турнирах до 16 матчей (10 побед, 6 ничьих).
Рай Влут перешел в футбольный клуб "Урал" в сентябре 2022 года из казахстанской "Астаны" за 800 тысяч евро. Контракт нидерландского центрфорварда с клубом из Екатеринбурга на данный момент рассчитан до 31 декабря 2024 года.
Влут - об ответном матче Кубка России со "Спартаком": мы можем обыграть любого. Пройти в финал вполне реально
Нидерландский нападающий "Урала" Рай Влут рассказал о шансах уральского клуба пройти в финал Кубка России.
Фото: ФК "Урал"