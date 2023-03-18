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Григорий Иванов – о судействе в матче против "Динамо": у арбитров расстрельная должность

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Президент Урала Григорий Иванов поделился мыслями по поводу работы арбитра в матче против "Динамо" (0:1) в 20-м туре РПЛ.
Фото: РИА Новости
- Нас нормально судили. Судья должен ошибаться. Но в этом матче не было никаких явных ошибок. У арбитров расстрельная должность. На них вешают всех собак. Мы проиграли, но судейство никак на это не повлияло. Дай бог, чтобы такие ребята росли и судили дальше, - приводит комментарий Иванова "СЭ".

"Урал" у себя дома проиграл "Динамо" (0:1). Три очка коллективу из Москвы принес точный удар россиянина Константина Тюкавина, играющего на позиции центрфорварда. Для екатеринбуржцев это 1-е поражение за последние 16 встреч. Также стоит отметить, что судивший матча Алексей Амелин, представляющий Тулу, удалил наставника коллектива из Екатеринбурга Виктора Гончаренко. Теперь белорус не сможет помочь своей команде на тренерской бровке в матче против "Зенита". Сам тренер заявил, что, по его мнению, он отреагировал на игру рукой со стороны игрока "Динамо". По итогам 20 туров "шмели" имеют в своем активе 25 очков и располагаются на 10-й строчке.


Иванов Г Динамо Урал Гончаренко
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