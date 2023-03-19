- Когда ты борешься за чемпионство, проигрывать на выезде даже с непростым соперником — не по статусу. Там еще и другие команды рядом, так что даже за второе место придется серьезно побороться, - приводит мнение Шишкина "РБ Спорт".
Вчера "Спартак" не сумел приблизиться к "Зениту", проиграв в Оренбурге одноименной команде (0:2). Это 4-е поражение москвичей в текущем сезоне. Также на счету коллектива из Москвы 4 ничейных результата. Отставание команды Гильермо Абаскаля от петербуржцев, идущих на 1-й строчке, составляет 8 баллов. В случае положительного результата с ЦСКА, команда Сергея Семака сможет увеличить свой отрыв до 11 очков. Также сегодня "Ростов" уверенно обыграл одного из аутсайдером российского первенства "Химки". Тем самым южане опередили "Спартака", отправив его на 3-е место по итогам 20 туров. В следующем туре московский клуб сыграет с "Ахматом".
Шишкин: "Спартаку" даже за второе место придется серьезно побороться
Экс-игрок "Спартака" Роман Шишкин поделился своими мыслями по поводу перспектив москвичей в РПЛ.
Фото: " Чемпионат"