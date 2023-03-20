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Божович: Бердыев - лучший российский тренер. Черчесов тоже один из лучших

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Бывший главный тренер нескольких российских клубов РПЛ Миодраг Божович назвал лучшего российского тренера.
Фото: ФК "Сочи"
"Лучший российский тренер - Курбан Бердыев. Он два года подряд с "Рубином" становился чемпионом, обыгрывал "Барселону". Он самый лучший для меня. Черчесов тоже один из лучших - он доказал это на ЧМ-2018 и показывает отличный футбол в "Ференцвароше". Карпин - тоже хороший тренер, отмечу еще Рашида Рахимова - он топ! Леонид Слуцкий - сильный специалист", - приводит слова Божовича "РБ Спорт".

Курбан Бердыев работал главным тренером казанского "Рубина" с 2001 по 2013 и с 2017 по 2019 годы. С этим специалистом команда дважды становилась чемпионом России, выигрывала Кубок и Суперкубок страны. Также 70-летний россиянин добился успеха в ЛЧ, где обыграл Барселону Хосепа Гвардиолы (2:1).

В декабре прошлого года "Сочи" объявил о назначении Курбана Бекиевича главным тренером клуба. По итогам 20 туров сочинская команда расположилась на 9 строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 баллов. В последнем туре "барсы" уступили воронежскому "Факелу" с разгромным счетом 3:0.


Божович Бердыев Черчесов Карпин Слуцкий
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