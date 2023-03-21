- Правда ли, что приезжал допинг-офицер? Действительно, так и есть. Поднял всех в пять утра: меня, Баринова и Серегу Песьякова. Ну ничего, так бывает. Нам не приходится выбирать. Это нормальная процедура. И после игр в клубе бывают допинг?проверки, и в сборную они часто приезжают. Мы привыкшие.
Ранее в СМИ появилась информация, что допинг-офицеры прибыли на базу сборной России по футболу в Новогорске в четыре часа утра и взяли пробы у нескольких игроков, в том числе нападающего Александра Соболева. Форвард московского "Спартака" сыграл за клуб 25 матчей в текущем сезоне, отметившись в них девятью забитыми мячами и восемью результативными передачами. Нападающий не забил ни одного гола после рестарта сезона.
Источник: "Матч ТВ"
Соболев: ночью в сборную приезжал допинг-офицер. Поднял всех в пять утра. Это нормальная процедура
Нападающий сборной России Александр Соболев рассказал о ночном приезде допинг-офицера.
ФК "Спартак"