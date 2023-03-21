Соболев: ночью в сборную приезжал допинг-офицер. Поднял всех в пять утра. Это нормальная процедура

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Нападающий сборной России Александр Соболев рассказал о ночном приезде допинг-офицера.
ФК "Спартак"
- Правда ли, что приезжал допинг-офицер? Действительно, так и есть. Поднял всех в пять утра: меня, Баринова и Серегу Песьякова. Ну ничего, так бывает. Нам не приходится выбирать. Это нормальная процедура. И после игр в клубе бывают допинг?проверки, и в сборную они часто приезжают. Мы привыкшие.

Ранее в СМИ появилась информация, что допинг-офицеры прибыли на базу сборной России по футболу в Новогорске в четыре часа утра и взяли пробы у нескольких игроков, в том числе нападающего Александра Соболева. Форвард московского "Спартака" сыграл за клуб 25 матчей в текущем сезоне, отметившись в них девятью забитыми мячами и восемью результативными передачами. Нападающий не забил ни одного гола после рестарта сезона.

Источник: "Матч ТВ"


Сборная России Соболев
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Карпин: если нас вернут на международные соревнования, то у Дзюбы есть шансы попасть в сборную России 1
Булыкин – о чемпионской гонке: есть куча примеров, когда 8-9 баллов лидерства были растрачены к последнему туру 1 эксклюзив
Булыкин: в матче с Ираном хочется видеть на поле игроков, у которых горят глаза 1 эксклюзив
Караваев: контракт с "Зенитом" согласован, но не подписан
Макарчук покинул расположение сборной России по состоянию здоровья
"Арсенал" намерен продлить контракт с Эдегором до 2030 года
Карпин: были ли предложения за время моей работы в "Ростове"? Встречался с представителями "Спартака" 1
Титульный спонсор "Пари НН" - о слухам об уходе: мы довольны результатами и не думали о разрыве отношений
Титульный спонсор "Пари НН" может прекратить финансирование клуба в случае вылета из РПЛ 1
Агент Сафонов - о назначении Василенко в "Аланию": неважно, кто чей родственник эксклюзив
Олег Василенко подписал контракт с "Аланией" 1
Защитник сборной России Артем Макарчук покинул расположение национальной команды из-за вирусной инфекции
Слуцкий: VAR придумали не с целью снижать судьям оценки, но в России все перевернулось и воспринимается как гильотина
Федотов - о победе ЦСКА над "Зенитом": помогли "Спартаку" и "Ростову"? В футбол всегда играешь за себя 2
Слуцкий - о Fan ID: я уже был в стиле Киркорова, меня трясло. Больше не пойду на футбол, буду смотреть дома 13