- "Зениту" помогает "Спартак", который свой матч проиграл. Но если "Зенит" и дальше будет играть, как с ЦСКА, их лидирующая позиция пошатнется. Михаил Кержаков предположил, что некоторые игроки "Зенита" уже уверены в чемпионстве. Он хорошо знает тех, кто так думает. Игроки считают, что они уже чемпионы, Кержаков сказал правду. Это будет хорошим толчком для всех остальных, - передает слова Орлова Sport24.
Матч 20 тура Российской премьер-лиги ЦСКА - "Зенит" завершился победой хозяев поля со счетом 1:0, единственный гол на 72 минуте игры забил нападающий Федор Чалов. Несколькими днями ранее сине-бело-голубые выбыли из Кубка России, уступив на своем поле в серии пенальти московскому "Динамо" (1:1, пен. 4:5) в рамках второго этапа 1/4 финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов). Отрыв лидирующего в чемпионате России "Зенита" от ближайшего преследователя (московского "Спартака") до начала 20 тура составлял 8 очков, в настоящее время петербуржцы опережают идущий вторым "Ростов" на 7 баллов.
Орлов: игроки "Зенита" считают, что они уже чемпионы
Экс-телекомментатор и болельщик "Зенита" Геннадий Орлов высказался о возможных причинах текущих неудач сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Зенит"