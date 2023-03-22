- В летний период, когда у нас прекрасные условия для проведения игр, непонятно для чего держим стадионы. А когда непогода, мы мучаем зрителей, футболистов и всех остальных. Мы же не можем сравниться по климатическим условиям с Францией, Германией и какими-то другими европейскими странами. Увидел ли я плюсы в новой системе? Надо смотреть участие в Лиге чемпионов. Куда мы пришли? Что мы выиграли? В свое время Женя Гинер говорил, что будем лучше играть в Лиге чемпионов. И где результаты? - передает слова Заварзина "РБ Спорт".
До 2011 года все внутрироссийские турниры проводились по календарной системе "весна-осень", при которой чемпионат России стартовал в марте-апреле, длился непрерывно и заканчивался в октябре-ноябре. По инициативе президента ЦСКА Евгения Гинера, поддержанного президентом РФС Сергеем Фурсенко, состоялся переход на систему "осень-весна", при которой внутреннее первенство стартует во второй половине лета, в середине декабря становится на зимнюю паузу, возобновляется в конце февраля - начале марта и завершается в мае. Переходным стал сезон-2011/2012, который длился полтора года.
До перехода в нулевые годы российские клубы трижды становились обладателями еврокубков и выходили в 1/4 финала Лиги чемпионов, при новой системе лучшими результатами стали 1/8 финала ЛЧ и 1/4 финала Лиги Европы.
Заварзин - о системе "осень-весна": Гинер говорил, что будем лучше играть в Лиге чемпионов. И где результаты?
Экс-президент РФПЛ Юрий Заварзин высказался о результатах перехода российского футбола к 2012 году на календарную систему "осень-весна"
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