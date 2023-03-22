- Дзюба нужен сборной? По тому, что он сейчас демонстрирует, конечно, он был бы помощником сборной. Другой вопрос, нужен ли главному тренеру, у которого свое видение на сборную, на игроков, у него своя тактика. Надо у Валерия Карпина спросить: "Нужен — не нужен". Если вы спрашиваете меня, то я бы хотел его видеть в сборной и посмотреть на него против того же Ирана, - приводит мнение Павлюченко "РБ Спорт".
Российский центрфорвард Артем Дзюба, защищающий цвета "Локомотива", не попал в список игроков, которые будут готовиться в составе сборной России к спаррингам против Ирана и Ирака (официально не подтвержден). По словам наставника национальной команды Валерия Карпина, в сборную не будут вызываться игроки старше 30 лет до возвращения команды в международные соревнования. Весеннюю часть российского первенства Дзюба начал ударно, набрав 4+1 по системе гол плюс пас в 5 встречах за свою новую команду. Отметим, что Артему не хватает 1 гола для того, чтобы возглавить список лучших голеадоров в истории сборной России. В данный момент он делит первое место с Александром Кержаковым (по 30 мячей). Сам футболист неоднократно заявлял, что готов приехать в сборную, несмотря на натянутые отношения с Карпиным.
Павлюченко: хотел бы видеть Дзюбу в сборной России
Экс-игрок сборной России Роман Павлюченко поделился своей точкой зрения на отсутствие Артема Дзюбы в составе национальной команды на мартовском сборе.
Фото: РИА Новости