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Быстров: у "Спартака" сейчас скамейка не хуже, чем у "Зенита". Сутормин в команде свое отработал

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Экс-полузащитник "Зенита" Владимир Быстров сравнил качество запасных и возможности для усиления игры у Гильермо Абаскаля и Сергея Семака.
Фото: ФК "Зенит"
– У "Зенита" сильнейшая скамейка в РПЛ? Не согласен. У "Спартака" сейчас скамейка не хуже. В ЦСКА тоже есть кого выпускать по ходу игры. "Зенит" усиливает игру Суторминым и Ерохиным. Сутормин молодец, в каждом матче выходил и старался, но в "Зените" свое отработал. К нему вопросов нет, его ведь взяли из "Оренбурга", им затыкали любую дырку, он играл в Лиге чемпионов.

Так же с Ерохиным – он тоже профессионал своего дела, до сих пор выходит и отрабатывает. Думаю, Сутормин и Ерохин поднасытились футболом. Мне непонятно, почему не пробуют молодых. "Спартак" не сразу же Литвинова раскрыл, потихоньку к составу подпускал, – приводит слова Быстрова "СЭ".

За десять туров до окончания текущего розыгрыша Российской Премьер-Лиги "Зенит" с 48 очками уверенно возглавляет таблицу. На счету ближайшего преследователя "Ростова" 41 балл. Команда Валерия Карпина благодаря минимальной победе над "Химками" (1:0) обошла в таблице "Спартак", который уступил в Оренбурге со счетом 0:2.

"Зенит" также допустил осечку в прошлые выходные, потерпев выездное поражение в Москве от ЦСКА (0:1). Автором победного гола в составе "армейцев" во втором тайме стал Федор Чалов. Следующий тур РПЛ после международного окна запланирован на начало апреля.


Зенит Спартак Быстров
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