- Сборная России может перейти в Азиатскую конфедерацию? У меня мало информации об этом, но, думаю, переход России усилит АФК и повысит уровень конкуренции в азиатских соревнованиях, - приводит слова Эззатоллахи "РБ Спорт".
Напомним, сборная России, как и российские клубы, получили бан от УЕФА и ФИФА в феврале прошлого года после событий на Украине. Российские команды не имеют права участвовать в официальных международных соревнованиях под эгидой данных организаций. Сборная России проводит товарищеские матчи с национальными командами из Азиатской конфедерации. В РФС создали экспертную группу для изучения возможного перехода в АФК из УЕФА.
Эззатоллахи: переход России усилит АФК и повысит уровень конкуренции в азиатских соревнованиях
Экс-полузащитник "Ростова" Саид Эззатоллахи высказался о возможном переходе России в АФК.
"Матч ТВ"