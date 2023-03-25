- Сборная России сейчас идет на неприятной серии из ничьих. Команда практически не забивает, поэтому болельщики недовольны. В игре против Ирака должно наконец-то прорывать. Если сборная России разгромит Ирак, болельщики простят последние неудачи.
Сборная России три раза подряд сыграла вничью. Подопечные Валерия Карпина не смогли обыграть Таджикистан (0:0), Узбекистан (0:0) и Иран (1:1). Российская национальная команда последний раз побеждала в сентябре прошлого года, когда обыграла Киргизию 2:1. Следующий матч у сборной России Карпина состоится уже завтра, 26 марта, в Санкт-Петербурге. Россияне примут сборную Ирака.
Всего под руководством Карпина после отстранения сборной России от официальных международных матчей национальная команда одержала лишь одну победу в четырех матчах.
Источник: "РБ Спорт"
Билялетдинов: если сборная России разгромит Ирак, болельщики простят последние неудачи
Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов заявил, что болельщики простят национальную команду за победу над Ираком.
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